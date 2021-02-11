網紅《Wackyboys》（反骨男孩）成員孫生，在YT頻道擁有百萬訂閱，人氣超高；不過一向總給人樂觀開朗印象的他，成長過程其實相當坎坷。隨著年關到來，他忍不住感嘆，「每個人都在跟家人團圓開心吃飯，憑什麼我沒有？」一席話讓粉絲很是心疼。

孫生的母親因患有疾病，經常無法克制自己偷東西，反覆進出監獄。而孫生從小就沒有看過父親，加上母親的狀況，因此從小幾乎靠自己或是里長幫忙，鮮少感受到家庭溫暖，直到2年前，在主持人利菁的邀請下，才第一次體驗圍爐的感覺。

然而今年必須自己度過，對此孫生發文寫下，「每年過年就是X掰啦！X！每個人都在跟家人團圓開心吃飯，憑什麼我沒有？我也好想要那種親戚來煩我，一直問東問西，我也好想要拿紅包或是包紅包，我也好想要小孩子跑來跑去在旁邊很吵。」

孫生也坦言，每次到過年自己甚至會感到害怕，會恐慌到發抖。貼文一出，粉絲與好友都很心疼，紛紛留言「加油一個人難免情緒低落」、「要不要過年拍一個Volg 孫生去你家過年特輯」。八三夭阿電則回，「我很快回台北煩你。」蘿莉塔大力邀請，「歡迎你來喲。」

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(中時新聞網)