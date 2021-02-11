今是除夕夜，不少人為祈求新的一年能夠順利，但禁忌也不少，若不慎做了恐帶來厄運。民俗專家張旭初分享8大禁忌表示，除夕這天不宜曬衣服、打碎物品、圍爐時間拜訪他人、禁過早睡、午夜12點前需返家等，才能讓在新年帶來好運。

據《三立新聞》報導，民俗專家張旭初表示，若想在新的一年祈求好運，8大禁忌需要注意，包括像是禁曬衣服、禁打碎物品、圍爐時間拜訪他人、禁過早睡、午夜12點前必須回家、禁倒垃圾及汙水、不說髒話、禁關燈，若是不慎觸犯，則可靠紅包化解。

第一，禁曬衣服。張旭初表示，除夕這天洗衣服、曬衣服，據說會吸引鬼神注意，進而附在衣服上，恐會帶來厄運，絕對不能「濕」過年，因此洗澡也要在入夜前完成。

第二，禁打碎物品。張旭初說，打碎物品意謂著今年會「破運」、「破財」的意思，但若不慎打破，則可用紅色紙將碎片包起來，默念「歲歲平安」，即可化解。

第三，圍爐時間拜訪他人。張旭初指出，若在吃團圓飯時，有客人前來拜訪，恐會觸犯禁忌「踩年夜飯」，會使得全家整年不得安寧，但可以包個紅包給對方，代表討吉利，就不會影響到圍爐及財運。

第四，禁過早睡。張旭初說，除夕夜就是要全家一起吃完團圓飯，一起熬夜守歲，迎接新的一年。

第五，午夜12點前必須回家。張旭初表示，這天應與家人一起過年，但千萬要記得在午夜12點前返家，與家人一起守歲。

第六，禁倒垃圾及汙水。張旭初指出，在除夕夜做家是很忌諱倒垃圾，有些地方認為倒垃圾及傾倒汙水，會把災禍降到自己的身上。

第七，不說髒話。張旭初說，這天盡量要多說吉祥話，最好不要說髒話及晦氣的話，否則會倒楣一年。

第八，禁關燈。張旭初表示，除夕夜當晚睡覺時，最好不要關燈睡覺，這象徵把光明帶到來年的意思。

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(中時新聞網)