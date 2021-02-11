生病時需要忌口應該是讓病人感到難過的事情之一。以末期腎臟病患而言，最怕攝取過多的鉀，然而，不論是動物、植物的食材，都有含量高低不等的鉀離子，若某一類食物不吃，可能會影響其他營養素的攝取，因此，改變烹調方式及控制食材攝取的份量，才能吃得營養均衡又健康。

●末期腎病、尿液量少、洗腎者 皆需低鉀飲食

營養師蕭如榆表示，人體內的鉀離子有9成經由腎臟、尿液排出；腎臟對於體內鉀離子的調控極為重要，一旦腎臟出問題，就有可能會引發心肌無力、心律不整、肌肉癱瘓等症狀。

除了腎臟病患者，合併有腎病變的高血壓、糖尿病等慢性病患，需要定期抽血、驗尿，以檢視病患的腎功能狀態。基本上，腎臟每分鐘可以過濾尿液的數值小於30毫升，為末期腎臟病患者，或合併有尿液減少，每天尿液量少於1000毫升以及洗腎病患，就必須進行低鉀飲食。

腎不好要少吃高鉀食物！ 6大飲食地雷別踩...狂吃低鉀食物也不OK。(圖/常春月刊提供)

●深綠色青菜含鉀高 先汆燙再食用

至於低鉀的建議量，蕭如榆指出，攝取量約為1500～2500毫克。日常飲食中，深綠色青菜的含鉀量較高，鉀離子可溶於水，所以，可先將青菜汆燙3～5分鐘後撈起，然後拌油；若用傳統清炒的方式，無法減少青菜中鉀離子的數量。

含鉀高的深綠色青菜有A菜、菠菜、地瓜葉、紅莧 菜、青江菜、青花菜等；要注意的是菜湯不要拌飯、不要喝，外食族可以準備開水，食用青菜前先過濾一下再吃。

至於鉀離子含量低的食材，比如大小黃瓜、冬瓜等，青椒、紅椒、黃椒等椒 類，紅、白蘿蔔以及綠豆芽菜；蔬菜的份量以1天攝取3份來說，大約是2～3碗，比如瓜類1份約1碗，可以吃2種及2種以上不同種類的葉菜類蔬菜。

●普遍水果含鉀偏高 淺嘗幾口即可

而絕大多數的水果含鉀偏高，一天的攝取量約是女性2顆拳頭的大小。蕭如榆建議，可先從切小塊、減少份量著手，高鉀的香蕉可以吃半根或1／3根，高鉀的番茄、奇異果也可以吃，但份量不宜過多，淺嚐幾口即可；有些水果可先用冷開水泡過再吃，比如質地比較硬的芭樂、蘋果，也可濾掉一些鉀離子。

●腎不好不適合吃生食 高蛋白湯汁應盡量避免

值得一提的是，腎臟不好的人不適合吃生菜沙拉等生食，因為高鉀的生菜沒有經由開水過水汆燙，濾掉多餘的鉀離子；菇類也是高鉀食材，最好也是燙過再吃，比較安心。

腎不好不適合吃生食，高蛋白湯汁應盡量避免。(圖/常春月刊提供)

而餐桌上常見的豆類和肉類都是高蛋白質的食材，應該避免以肉汁或豆汁拌飯，也要少吃滷肉飯、咖哩飯或燴飯。

●白米飯比高纖製品適合 薄鹽醬油、低鈉鹽不建議使用

一般人認為高纖的健康營養食材如糙米、五穀米、小麥、燕麥、堅果等製品，含鉀量高，不適合腎病患食用，反而要選擇白米飯、蛋糕等精緻食品。

薑母鴨等中藥材藥膳補品、茶葉、咖啡、巧克力等含鉀量高，可以食用，但份量要減少；另外，吃火鍋時，雖有汆燙青菜，但火鍋湯含鉀量高，建議不要飲用。

市售的薄鹽醬油、低鈉鹽，以鉀取代鈉的鹹味，但鉀含量高，不建議使用，只要用一般的高級精鹽、醬油即可。

●低鉀食物 吃太多一樣不行

蕭如榆提醒，很多病人高鉀食物不吃，結果吃多了低鉀食物，結果還是造成高血鉀，明顯偏食的情況 下，很多營養素沒有攝取到，反而造成營養不良，所以，建議從份量及烹調上著手，才能達到營養均衡、鉀攝取適量的目的。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)