新婚之夜原本是新人的快樂時光，但國外一名27歲新娘卻在這一夜崩潰，原來她相信老公想在婚前堅守貞，2人一直沒有發生性行為，沒想到洞花燭夜想與老公大幹一場時，才發現對方竟然是3.2cm奈米雞，讓她瞬間覺得被騙了一輩子的「性福」，不禁在網路論壇發文抱怨。

據馬來西亞《中國報》報導，這名新婚人妻在「reddit」論壇發文指出，她與老公交往6個月後結婚，談戀愛期間她多次想愛愛，但每到重要關頭，對方就以不會在婚前發生性行為的「傳統觀念」為由拒絕，她為了不想破壞雙方感情，予以尊重，未加以責備或有怨言。

沒想到婚後準備進行第一次親密行為時，一看到老公的那話兒，徹底崩潰，因為老公的陰莖尺寸只有3.2公分，讓她直呼：「有種被騙的感覺」，甚至懷疑老公婚前堅持守貞，根本是想刻意隱瞞自己的「奈米雞」，一旦結婚木已成舟，自己也不會拿此事羞辱老公。由於嫁了一個奈米雞，讓原PO無奈表示「我真的不知道要如何跟別人提起這個話題」，只好發文抱怨。

網友看到此文紛紛撻伐原PO的不老實， 紛紛在文章下方留言：「對這樣一個小小的東西撒謊肯定是不誠實的」、「被深愛的人欺騙，真的很糟糕」。另有人表示「真的在意尺寸的話，婚前要想辦法偷看」、「婚前試車還是很重要的」。

(中時新聞網)