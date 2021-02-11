女星「雞排妹」鄭家純遭性騷擾事件，日前鬧得沸沸揚揚，讓許多女星勇敢跳出來分享自身經驗，網美唐明翎日前自曝搭捷運時，曾遭到西裝男用下體頂撞，當下驚嚇到不敢反抗，未料聊起自身被性騷經驗，竟被酸民嘲諷：「裝聖女、蹭熱度」，讓她截圖揚言提告。

唐明翎昨(10日)在臉書發文，她透露搭捷運時曾被西裝筆挺的上班族性騷擾，當時發現對方用下體頂她，過程中不斷思考對方是故意還是不小心？應不應該求救？後來到站便離開車廂，不過事後回想對方舉止就是故意的，讓她坦言相當懊惱，強調下次再遇到這種情況，一定會大聲喝止，未料她將被性騷經歷PO上網後，反而遭到酸民留言攻擊。

唐明翎臉書全文。（圖／小精翎 唐明翎 臉書）

從唐明翎截下的留言對話中，只見網友反嗆「怎麼不說是妳去頂男生下體」，要她有幾分證據說幾分話，如果身體尊貴碰不得，就該自己開車或搭計程車，不然凡夫俗子碰到她是不是性騷擾都隨她講，好一個女權自助餐，更表示雞排妹性騷擾事件後，搞得突然全台灣路上都是淫魔，怒嗆：「這些沒才華只能靠脫啊露東露西才能有版面的，真的不用在這種時候把自己弄得像什麼聖女貞德的樣子」。

對此，唐明翎先是詢問網友留言是否構成妨害名譽？接著表示過年不想做晦氣的事情，但目前已經將留言全部截圖，會與律師討論是否提出告訴，若有提告且勝訴，所得將會全數捐出促進性平基金會或是教育單位，強調絕對不姑息這種人。

(中時新聞網)