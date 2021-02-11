民進黨立委賴品妤。（圖／取自賴品妤臉書）

民進黨立委賴品妤。（圖／取自賴品妤臉書）

民進黨立委賴品妤。（圖／取自賴品妤臉書）

年僅28歲的民進黨立委賴品妤，創下史上最年輕立委紀錄，從政前就有「Cosplay女神」之稱，進入國會後也被封為「立院女神」。恰逢農曆春節期間，全台政治人物紛紛上街發春聯，賴也來到新北選區的金山、萬里、汐止掃街發放正副總統聯名春聯，出眾的樣貌即便戴口罩也立刻被民眾認出，地方鄉親長輩愛憐的要賴多穿點、要吃飽，讓賴感念在心。網友看到現場照片，也驚呼「這是誰？」認為賴年輕美麗的模樣，與立委刻板印象有極大差距。

賴品妤日前在臉書發文，稱自己一早來到金山的市場、萬里的瑪鋉路以及汐止的力行市場來向大家拜早年發春聯，當天氣溫下降了些，所以陸續收到鄉親長輩的問候與關心，像是「啊品妤你怎麼本人來發啊？」「品妤啊你怎麼穿這麼薄，要穿厚一點！」讓賴感性表示：「看到鄉親們的笑容就一點也不冷！」

賴品妤指出，很高興鄉親們已經會認出戴口罩的她了，所以不斷的收到有沒有吃飽、穿得「燒」的關心問候，還幫她加油打氣，真的讓她感覺「非常甘心」。賴表示，笑容滿面的鄉親們，看起來都準備過一個快樂的年了，她也要祝福每位鄉親朋友，牛年行大運，生意興隆發大財，每一天都可以和今天一樣笑得這麼開心。

文章一出，獲得超過12000個讚、210則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「天啊！也太美了吧！這是誰啊？」「鄉親們看到這麼美的立委，會不會不適應啊？」「真的是立院女神，美爆啦！」「品妤啊 你怎麼長這麼漂亮？」「新年快樂 照片拍得真好！」「汐止國民孫女無誤」、「就像阿公阿嬤疼孫的感覺！」「北台灣女神」；就連無黨籍高雄市議員黃捷本人都現身留言：「妳真的是本人嗎？」

(中時新聞網)