【愛傳媒陳玲玲專欄】米糕南北差異很大！北部的米糕多屬筒仔米糕，放入竹筒去炊熟，滷汁好壞決定米糕的好壞！

而南部米糕多為純粹的白糯米以碗裝方式呈現，最最重要的是它會加上南部特色魚鬆和小黃瓜，再淋上肉燥，味覺及視覺都豐富！

台南米糕吃的是「巧」但不吃飽，只用來淺嚐其美味，肉燥，是台南米糕的靈魂！

台灣很趣，粽子分南北，碗粿分南北，肉圓分南北，連米糕也分南北！

「大橋頭老牌筒仔米糕」在地已經飄香五十多年，最近更榮獲必比登推薦！打開蒸籠的瞬間馬上就有米糕香氣撲鼻而來！滿滿的米糕看起來太好吃了。

米糕分為小肥、小瘦、雙肥、雙瘦和大綜合，一個竹筒米糕需要十一道工序，光是這些工序就可以感受到它的專業感。

圓糯米的調味好、蒸得更好，口感好，不過乾、不軟爛，恰到好處，桌上擺有兩種醬料，分別是甜辣醬和蘿蔔辣椒醬！獨家配方的蘿蔔辣椒醬，風味獨特！

雙瘦米糕，這裡的豬肉放得是高級的松阪豬，所以吃起來口感完全不乾柴，上面除了有肉片還有滷蛋，算是比較豐富的米糕。

淋上特別的醬汁，微酸帶著甜甜的尾韻，也讓米糕變得更有層次好吃！

雙肥米糕，所以的雙肥就是兩塊肥肉就放在米糕上去炊蒸，加了肉的米糕會讓美味更有層次！

碗豬肝加蚵仔湯（海陸）、蚵仔加豬血湯（雙拼），料多多吃好吃滿！豬肝湯超級好吃！湯太美味了！

雙拼湯滿滿的好料，這碗的豬血大塊又滑順，蚵仔的新鮮度也還不錯，湯頭因為加了韭菜、酸菜和油蔥酥，味道濃厚！

綜合丸湯，魚丸、貢丸、福州丸，三種丸子，湯頭有淡淡柴魚香，和米糕很搭！

板橋「祖傳筒仔米糕」，在地已飄香四十多年，每一口的米飯軟硬度都很均勻，米心也蒸的很剛好，上層鋪的肉燥是利用肥瘦均勻的豬肉和蝦米、紅蔥頭等辛香料爆炒鋪底，肉燥的部分鹹味都已經滲透入米糕裡，搭配清爽的蘿蔔排骨湯及金針排骨正好！

筒仔米糕加水煮蛋是饕客的吃法！將半熟蛋的蛋黃劃破，讓黃澄澄的蛋汁流入米糕中。

一口米糕搭配半熟蛋的蛋液一起入口，超級絕配！

「萬香齋」是南部北上遊子的家鄉味。台北最好吃的台南米糕！它的糯米、上面的肉燥、魚鬆、花生、小黃瓜，都是道地台南味！

台南米糕可不是一般的筒仔米糕，它是將糯米飯煮好後淋上店家祖傳的獨特肉燥醬，再灑上香噴噴的魚鬆，再加幾片醃漬過的小黃瓜和幾粒花生，才算一碗完整的台南米糕。

多層次的口感，糯米香Q、肉燥味沉、魚鬆香酥、小黃瓜清爽、花生入味，然後搭配魚丸湯或四神湯。

這裡的米糕是遵循古法製作的喔，紅磚砌成的爐灶上，特製的木桶上包覆一層鹹草編織成的簍，然後把糯米放在裡面慢慢炊煮，台南米糕沒有這鹹草簍就不道地了，祖傳的獨特肉燥醬，說是每天保留部分加上新的肉燥，慢火熬成！

滿滿的薏仁、蓮子，還有口感煮得非常適中的豬肚與豬腸，份量十足，湯頭濃郁順口，感覺喝得到薏仁融化的口感！

台南「小南米糕」，小南米糕創始於1907年，由黃慶珍先生的祖父創立，之後1977年再由黃慶珍先生接棒至現在，開始隨祖父騎腳踏車叫賣米糕度三餐，年幼時的「人飢己飢」想法，讓他添米糕時，總會多壓兩三杓米糕在貧苦人的碗裡，雖然當時一碗米糕僅賣3角，卻讓打赤腳的他樂在心裡。

小南堅持傳統古法，選用花壇長糯米、旗山黑豬肉特調的肉燥，它的肉燥是手切肉燥而且偏肥，肉燥滷得好香，是帶肥的肉燥，精選Q度高的長糯米，口感Q有嚼勁越吃越香，讓人念念不忘！

竹葉米糕已經先用醬料炒過，不需要沾醬就已經很夠味，特別喜歡竹葉米糕的口感，配上微酸的醃黃瓜，甚至好！

四神湯料還不少,湯頭有淡淡的中藥味,喝起來很香又順口！它的櫻花蝦米米糕榮獲國宴指定米糕殊榮！值得一試！

台南「榮盛米糕」來台南一定去沙卡里巴！小時候去過舊的沙卡里巴（沒被火燒前），第一次吃棺材板驚嚇的經驗記憶猶新！

喜歡台灣南隨意在街巷內都能到寶物的感覺！

「沙卡里巴」裡頭的不敗攤子：榮盛米糕、阿財點心、赤崁棺材板、老牌鱔魚麵，這些經典名店都藏在市場裡！

其中國宴米糕「榮盛米糕」，屹立80多年，是許多老台南人吃米糕的選擇，更兩度入選為國宴桌上佳餚。

米糕是用一季以上的長糯米老米，加上旗魚鬆、花生、自製菜頭，最重要的是淋上用豬頸肉、醬油、紅蔥頭、甘草等先炒3小時爆香！

膨鬆又粒粒分明的米飯，充滿米香與咀嚼勁道，旗魚鬆香鮮、自製肉燥鹹香濃郁又彈Q，各食材不同的口感組合在一起，小小一碗裡有著豐富的層次與變化，每一口都有驚喜。

店裡賣的東西很簡單，但每一樣都不馬虎！滷蛋，蛋味濃又充分入味，咬下去很有咬勁；而魚丸鮮、貢丸香多汁、加了馬蹄與洋蔥末的菜丸甜，搭配上大骨湯頭，有著充分單純的鮮美。

水仙宮米糕，無招牌，傍晚才營業的米糕店，一賣就是60多年，堅持傳統製法，每日竹桶蒸煮米糕加上拌炒滷製肉燥，還保留古早味粽葉米糕！

由林柔宏先生於民國45年創立，相傳至今由第二代林永明先生接手，仍堅持傳統製法，每日竹桶蒸煮米糕、拌炒滷製肉燥，用心守護著好味道！

米糕選用陳年長糯米蒸煮，吃起來粒粒分明Q彈有嚼勁，搭配肉燥、旗魚酥、花生、醃小黃瓜。

傳統古早味肉燥鹹香入味，配旗魚酥有吸油的作用。醃小黃瓜爽口解膩。香氣四溢肉燥，鋪滿魚鬆及脆口小黃瓜，非常對味！

60年不墜的經典，獨家秘方陳年滷汁是重點！

四神湯搭米糕很對味，豬腸Q軟適中，乳白色的四神湯，鮮甜甘醇，好喝又滋補，吃得到滿滿的豬腸跟薏仁，豬腸紮實有嚼勁，湯頭帶些微酒味，清甜回甘。

乾骨肉滿滿一盤，鮮美滑嫩帶有軟骨，雙重口感一次滿足。至今還保留傳統古早味的粽葉包法，讓米糕吃起來帶有粽葉香氣，限外帶！

東西單純，口味專注，品質就有一定的水準！喜歡這樣的店！

台南「禧樂」米糕，飄香70多年的傳統古早味米糕，在地人從小吃到大，連棒球名人王建民都愛吃，是許多老饕最愛的道地台南味！

現在店名叫「禧樂」，以前創辦人傅美麗婆婆還在店裡的時候，聽說當時連店名都沒有，招牌只寫著米糕跟滿月油飯，據說到現在已經有70多年歷史！

它的米糕是糯米飯加入肉燥、魚酥、醃小黃瓜片，堅持傳統古早味做法，把糯米飯配著魚酥、醃小黃瓜片一起入口，更能感受到多層次的口感！

店裏還有「滷丸」是用魚漿做成丸子狀，炸過再滷，吸滿肉燥的滷汁精華，口感軟中帶Q！

四神湯裡頭有薏仁、蓮子、淮山、當歸，再加上豬小腸，湯頭清甜回甘，豬小腸Q彈有嚼勁！搭配米糕吃，甚好！

米糕的由來要追溯唐宋八大家之一的蘇軾在他的「仇池筆記」中，記錄了「盤游飯」，相傳就是筒仔米糕的起源。

米糕和油飯是不同，米糕是料分開的、米糕的口感比較黏，跟油飯較硬的口感不同哦！

油飯吃起來粒粒分明，口感Q又帶上多層次的香氣，一般幾乎都是使用長糯米，米糕則是口感較為軟Q，氣味較偏向肉燥香，台中海線有使用圓糯米的習慣，府城地區有糯米白飯淋肉燥加魚鬆！

千萬别和米糕店説給我一份油飯！

作者為資深廣告人

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