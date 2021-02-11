【愛傳媒陳念初專欄】政治與媒體是兩條平行線，選擇其中一條線，就該遠離另一條線，這是基本的媒體政治態度。

趙少康日前表態參選黨主席，理應主動辭掉媒體人角色，這與ＮＣＣ的規範無關，純粹是媒體人的自律原則。

趙少康黨主席選舉能不能順利，目前還要經由國民黨中央更細節的討論，他近日更加碼宣布將角逐2024年國民黨總統初選，政治路線已經非常明顯，但至今他媒體人角色依舊在，這已經逾越了外界對媒體人角色的普遍觀感。

政治路能不能走得成，是趙少康一人要政治承擔，但媒體路能不能繼續走下去，恐怕已經非趙少康一人說得算，TVBS與中廣公司，有媒體組織的框架與規範，組織面臨的壓力與內外衝突，讓趙少康難以角色模糊，即使短期收視率增加了，但媒體防護罩才是長遠之計，過完年如果趙少康競選辦公室真的成立，已經是角色最後臨界點。

政媒兩棲的社會觀感，不是從參選實質動作才開始計算，而是起心動念時，就應該面臨兩難抉擇，這不是買股票，可以炒短線，可以觀察恰當時機點進場出場，既然決定重新走向政治一途，斷捨媒體角色，是基本媒體政治價值與態度。

政治算總聲浪，媒體靠意見流，聲浪正負都有效，意見流正面才是贏家。

政治多元較勁拚贏，媒體異中尋求共識。政治可以羅生門，媒體最怕寫手門。

趙少康當年台北市長一役並未順利當選，但在媒體之途一路順風，前年郭台銘選總統，趙少康就應該嚴守媒體份際，在兩條件說參與政治幕僚，就不該是媒體角色所應為，在韓國瑜三顧茅廬之下決定參選黨主席，政治與媒體產生黃金交叉，政媒角色衝突，這條平行線已不復存在，已失去媒體人言論公眾說服力。

趙少康相信自己有機會政治勝選，但他恐怕忘了自己有可能媒體失格。

趙少康最近超高聲量與話語權，並非來自媒體人角色，而是他宣布參選重回政治人格所致。

趙少康70歲仍在媒體平台裡繼續呼風喚雨，代表媒體工作環境不受年齡所限，他應該珍惜媒體角色，在媒體失效的年代裡，他算是碩果僅存擁有政治背景的媒體人，電視評論節目他得心應手，廣播節目他游刃有餘，但媒體那把尺，他應該量得更精準才行。

要選，就先辭吧！

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

●經授權刊載，更多文章見作者部落格。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)