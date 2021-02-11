第四屆(103年～109年)曾開出春節大紅包開出注數前三名投注站。（表／台灣彩券投供）

全台投注站那麼多，該如何選擇哪家投注站買彩券才好？根據台灣彩券統計第四屆（103年至109年）全台5千多個投注站，曾開出春節大紅包的投注站共有2,322家，總計開出3,322注，遊走型經銷商也都有開出大獎。

即使財神爺可是全省走透透，的確有些投注站開出較多的大獎，據台灣彩券統計，從第四屆以來，累計曾開出8注以上的投注站包括在高雄市苓雅區的大興金香鋪、桃園市平鎮區的晉億投注站、新北市板橋區一夕致富彩券行、宜蘭市千億商行、高雄市 楠梓區運全彩券行、苗栗頭份鎮的山琦企業行、台北市士林區飛來發彩券行以及台中市大甲區日南爆米花彩券行等。

值得一提的是，除了投注站之外，在108年「1,000萬大贏家」千萬頭獎以及「2,000萬超級紅包」二獎200萬元加賓士車的二個幸運得主都是向遊走型彩券經銷商購買的。

新春期間是彩券和刮刮樂的銷售旺季，儘管目前仍有新冠疫情來干擾，台灣彩券總經理蔡國基表示，因為各投注站都做好防疫工作，因此，不會影響民眾買刮刮樂彩券意願。

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