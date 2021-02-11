珍藏10年的退休紀念高粱捨不得喝，過年打開之後，竟發現甕中的酒一滴不剩、只留香氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

誰偷喝了老爸的高粱？一名網友分享，老爸十年前買的退休紀念高粱，外觀完整未破裂，也確定沒有人拆封偷喝，忍耐十年的老爸，今年想拿出來喝卻半滴都不剩，讓全家都大傻眼，原PO也忍不住向網友求解原因，引起熱議，許多人指出關鍵，瓷器有毛細孔且若封條沒封好，酒精很有可能會揮發掉，建議用玻璃瓶比較好保存。

一名男網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文，人說好酒沉甕底，但老爸的退休紀念酒卻憑空消失了！民國99年在花蓮酒廠買的97年紀念高粱，買了一直放在家中角落，如今心血來潮想喝看看，結果封條完整，拿起來卻超輕、甕中的酒半滴不剩，打開只剩下酒香，讓全家人都傻眼。

男網友指出，高粱酒的封條到底對不對？塑膠蓋子到底有無封住？當初買的時候，也不可能拆開來檢查啊！十多年耶，每年過年都忍住沒友喝，好不容易老爸開口說要喝了，結果卻是這樣的結局，「你能想像等一杯酒等了10年的老爸，心情有夠複雜」。

男網友也求助網友，家中還有另一甕相同的酒，不知道這款酒是開拆封處理，還是大家友建議要如何保存？畢竟等了十多年的酒，在酒瓶完整無裂痕的狀態下，存放在儲藏室中，期間也沒有人拆封偷喝，但就這樣憑空消失、不翼而飛。

針對原PO的疑惑，許多網友紛紛表示，「高粱會揮發！建議封蠟然後放在溫差變化小 濕度稍高的地方收藏」、「如果沒有封好會揮發，之前也沒注意有幾瓶有些揮發，之後每瓶都用保鮮膜包起來」、「瓷器有毛細孔，酒精會揮發。」因此也有內行建議，買甕缸的酒回去要處理，瓶口周圍要封蠟，或是用玻璃瓶保存比較適合。

貼文也釣出許多苦主，「我爸的也一滴不剩，蒸發了」、「正常喔！我之前買的也是這樣的情況」、「這告訴我們要及時行樂」、「公公的酒也是這樣被喝了，但媽媽的用玻璃罐裝的81年陳高依舊滿滿的」。

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(中時新聞網)