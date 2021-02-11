26歲女藝人琳妲（林羿禎）是中職樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls人氣成員，也是網紅團體「反骨男孩」成員，她擁有原住民血統，眼睛又圓又大，笑容甜美漂亮，吸引許多男粉絲愛戴。昨（10日）她上傳一系列紅色比基尼的辣照，卻沒發現穿反了！

琳妲10日在社群網站PO文：「終於放假了，今年大家在哪兒過？先祝你們新年快樂，喜氣洋洋的泳裝，穿去打麻將會大發嗎？」照片中，她放下棕色的及胸長捲髮，身穿酒紅色的比基尼泳裝，豐滿上圍、平坦小腹和ㄦ字腰一覽無遺，也露出少見的肚臍環，好身材讓網友看得目瞪口呆。

上傳不久，琳妲率先發現不對勁，在留言處問網友：「都沒人發現比基尼穿反嗎？」仔細一瞧，原來她把要穿在外面的那面穿在裡面，但許多粉絲都沒發現這點，紛紛留言：「有差嗎？」、「光看我整個都暈了！那裏反了！」、「誰管衣服啊」還有人幽默的神回：「看起來不像前後反穿啊！」

琳妲坦言自己拍完才發現穿反，但是通告的關係來不及補拍，只好將就一下。不過，真的沒幾個人發現，一面倒的誇讚穿反了也無違和。值得一提的是，還有眼尖的網友發現光線也有點奇怪，不禁詢問「有弧度的光線是怎麼拍到的？」疑修圖過頭。

事實上，琳妲的好身材已在2021年寫真桌曆驚艷過網友一次，她解開白襯衫露出性感蕾絲內衣，飽滿頭燈和事業線全現形，上圍似乎比起以前更豐滿，讓人直呼長大了。

(中時新聞網)