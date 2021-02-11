農曆春節是家人團聚的時光，然而，年節期間卻是失智者走失的高峰，且在寒冬中走失，意外風險更高。台灣失智症協會建議家屬「超前佈署年節防走失」，每天幫長輩拍照、申請愛的手鍊及愛心布標、串連友善社區，做好充足防走失準備，過個平安好年。

●失智認知功能缺損 走失風險高

台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，失智者因認知功能缺損以致走失風險高，特別是在過年期間家人團聚、活動多且熱鬧的時候，風險更高，因此，建議每天幫長輩拍照，有助快速協尋；其次，現在就幫有走失之虞的長輩申請愛的手鍊及愛心布標，並更新身分證的照片，以利快速找回走失的長輩。

此外，可在長者衣服及背包放置聯絡資料，或在手機中設定長輩手機定位，讓長輩配戴衛星定位器等預防走失策略；年節期間帶失智長輩外出應安排兩位以上家人陪同，人多的地方更要手牽手一起走；出門在外若需要上廁所時，務必有一家人陪伴失智者，切勿讓失智者單獨一人等候。

●包容失智脫序行為 以活動或美食轉移注意力

湯麗玉特別提醒，失智的爺爺奶奶是生病了，大家要包容失智長輩的脫序行為，千萬不糾正或爭辯，多順著失智者、多鼓勵讚美他，以活動或美食轉移注意力，才能平安過好年。

1、飲食安全：

失智長輩在食用糯米製年糕、元宵時，請切成小片，進食時有人陪伴在側，避免嘻笑以降低噎食意外。食物包裝中之防潮包請先拿出來，暖暖包請妥善收藏，避免長者誤食。

2、白天儘量多陪失智者活動：

家人可輪流陪失智者從事喜歡活動，如下棋、打麻將、唱卡拉ok、撿菜、一起準備年菜、寫春聯、數鈔票、包水餃、包紅包、公園散步等，與失智長輩聊聊往日豐功偉業、請教過年的習俗。安排祖孫同樂活動，如請失智者指導做年糕或打毛線、幫長者錄影等。

與失智長輩聊聊往日豐功偉業、請教過年的習俗，都是活絡氣氛的好辦法。(圖/常春月刊提供)

3、多讚美、不糾正、不爭辯，是最好的照顧策略。

4、避免「考」失智者：

家人們要主動告訴失智者「我是阿美（自己的名字）」，切勿一直問「我是誰？他是誰？」，以免其發脾氣。

5、帶失智者熟悉隨身物品：

建議家屬若帶失智者回老家過年或旅遊時，請盡量攜帶其熟悉的隨身用品以增加安全感及穩定情緒。

6、外出安全：

過年期間外出拜年或走春踏青時，請讓失智者穿上顏色鮮艷、易辨識衣服，儘量安排兩人陪同，外出時先幫失智者拍照。出外每逢上廁所時，務必有一家人陪伴失智者，切勿讓他單獨一人等候；當廁所有兩個以上出口時，要特別留意陪同失智者。

●失智者不幸走失 不用等超過24小時可報案

最重要的是，如果真的不幸走失需協尋，親人失蹤不用等超過24小時，就近派出所可馬上報案，並且不用費用。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)