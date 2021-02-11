部桃感染事件雖然又添案934，但似乎沒有擴大跡象，不過，還是必須小心境外移入的威脅，根據指揮中心資料統計，截至目前國內累計共935例確診，分別為819例境外移入、77例本土病例、36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；確診個案中9人死亡、853人解除隔離、73人住院隔離中。

可以從數據看出，境外移入是最主要的確診來源，其中印尼就多達184例，其次是美國151例，排名第三則是菲律賓119例。印尼排名第一的原因，來自於龐大的移工人數，根據勞動部資料統計，截至去年底，台灣共有將近27萬名印尼移工，佔整體移工的37.14%，高於越南33.4%、菲律賓21.26%，由於台灣不實施入境篩檢，寧可相信他國的陰性報告，最後在大批印尼移工皆持三日陰性報告，卻驗出陽性確診之後，指揮中心最後才在12月初暫緩印尼移工來台，最後更宣布無限期禁止印尼移工入境。近日印尼也宣布已擇定了80幾家檢驗機構，希望逐步恢復移工來台。

境外移入案例數居亞軍的美國，根據交通部觀光局資料顯示，去年總計有8萬2000多人從美國入境，相較於印尼，人數明顯較低，相較之下確診案例比例明顯較高，這與美國的新冠肺炎疫情失控有關，在全球193個感染國家中，美國病例數高達2700多萬，堪稱疫情最慘烈國家，而美國境外移入的病毒也較具威脅性，例如最近的部桃感染的便是美國流行的新冠病毒株，傳染力比過去的武漢病毒株更高，彷彿未爆彈一搬；不只如此，英國境外移入的案例數也多達85例，尤其近日更有感染英國變種病毒致死的案例發生。

但仔細查看排行榜，卻發現中港澳地區的境外移入案例僅有4名，比例低至0.4%，甚至連前12名都擠不進去，而指揮中心卻對中港澳境管異常嚴格，甚至讓眾多「小明」被迫與母親分離，反觀對印尼、歐美又如此寬鬆，這樣的「雙標」實在讓人覺得政治凌駕於防疫之上。

其實，「台灣輸出」的案例也不少，目前總計有54例！其中最多發生於菲律賓，共有25例；日本則是15例；中國大陸則有6例，雖然每次指揮中心都認為可能與他國的檢驗偽陽性較高有關，但隨著人數持續增加，或許指揮中心也該思考是否有許多病毒仍在社區流竄。

境外移入共819例

1.印尼 184例 (22%)

2.美國 151例 (18%)

3.菲律賓 119例(14%)

4.英國 85例 (10%)

5.軍艦 36例(4.4%)

6.法國 29例(3.5%)

7.西班牙15例(1.8%)

8.埃及15例(1.8%)

9.杜拜13例(1.5%)

10.俄羅斯12例(1.4%)

11.日本9例(1.1%)

12.荷蘭9例(1.1%)

註：大陸(0.4%)

台灣輸出案例共54名

菲律賓25

日本15

中國大陸6

越南2

泰國2

寮國1

香港1

法國1

馬來西亞1

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(中時新聞網)