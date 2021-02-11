福壽山農場場長侯榮芳致探視榮民並致贈慰問金。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場場長侯榮芳致探視榮民並致贈慰問金。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場場長侯榮芳空軍出身，於去年11月6日佈達，上任3個月來以農場為家、與果茶為伍，就是為了盡快熟悉農場大小事，連過年都在山上留守。侯榮芳親自巡視茶園，他說，「在與茶農聊天中，發現每個人都有自己的故事。」此番話也令人感受到他相當的接地氣。

福壽山農場位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，海拔高度2100公尺至2614公尺，擁有獨特高山田園景觀，出產高經濟農作物福壽長春茶、蜜蘋果、水蜜桃以及水梨等。

空軍出身的侯榮芳於去年11月6日接任福壽山農場場長一職，畢竟是不同的專業領域，為了盡快熟悉農場業務，「與果茶為伍」的他笑著說，上任3個月以來沒休假，過年也在山上留守，但卻是樂在其中！

侯榮芳表示，每當巡視茶園時跟茶農聊天時，可以了解到照顧茶園的許多方式，茶農背後也有不少故事可分享。此舉也令人感受到場長的接地氣。

也許是軍人出身，對員工該要求就要求，侯榮芳說，「農場員工一定要穿制服，這樣遊客才能找的到人諮詢。」以客為尊的原則令人豎起大拇指。雖是如此，但他對員工也經常表現出幽默的一面，讓人不禁會心一笑。

全台第一座群山峻嶺中的夢幻美境「福壽山農場」，就是靠著榮民前輩篳路藍縷開墾出。侯榮芳特別於春節前夕前往探視榮民並致贈慰問金，希望他們能過好年。

為打造更優質的觀光場域，侯榮芳表示，場本部目前正在興建賓館，預計明年底可完工，屆時將有嶄新住宿區供遊客使用。另外，每年總湧入大批遊客的千櫻園，入口處正在增設停車場，以提供更舒適的停車空間。

侯榮芳於1964年出生，空軍軍官學校75年班，國防大學空軍參謀學院86年班，國防大學戰爭學院96年班，少將轉任考試及格。歷任空軍737聯隊少將聯隊長、國防部作戰計畫次長室少將主任、國防部政務辦公室少將處長、國防大學空軍參謀學院少將院長、空軍作戰指揮部少將副指揮官、空軍司令部少將副參謀長、輔導會簡任視察，歷練豐富，將持續帶動及提升福壽山農場經營績效及穩定發展。

(中時 )