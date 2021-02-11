NBA聯盟和球員工會已同意3月8日於亞特蘭大舉辦全明星賽，並希望在一天之內解決全明星正賽、灌籃大賽、三分球大賽、技術挑戰賽。美媒ESPN報導，聯盟考慮把灌籃大賽排在明星賽的中場休息時間，其他的三分球、技術賽也可能比照辦理，這樣中場休息時間會變得很長(例行賽只有15分鐘)。

灌籃大賽是明星賽的重頭戲，去年2月中旬，NBA照常舉辦全明星賽並加入很多新規則，雖然近年全明星周末收視率下降，但灌籃大賽的收視不減反增。去年摘冠的是小瓊斯(Derrick Jones Jr.)，他以些微差距擊敗戈登(Aaron Gordon)，憤怒的戈登宣布不再參加灌籃大賽，不過那是非常精采的一次比賽。

聯盟中一直有反對明星賽的聲浪，批評這是「非必要的風險，聯盟以前明明停辦過兩屆灌籃大賽，為何這次不能停？

灌籃大賽始於1984年，首任冠軍南斯(Larry Nance)是現在克里夫蘭騎士小南斯的爸爸。幾年後就進入威金斯(Dominique Wilkins)、麥可喬丹(Michael Jordan)的飛人對決時代，此後灌籃大賽一直是明星周末的亮點。

然而1997年灌籃大賽是一場大失敗，主要競爭者雷艾倫(Ray Allen)、芬利(Michael Finley)表現不佳，冠軍幾乎內定是布萊恩(Kobe Bryant)。於是1998年聯盟廢除灌籃大賽，以男女球員混搭的「二球賽(二人投籃賽)」取代。接著1999年罷工事件中斷明星賽，直到2000年才在卡特(Vince Carter)的精采演出下，成功復興灌籃大賽的昔日榮光。

(中時新聞網)