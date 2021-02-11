北京作為益加獨斷 美日外交首長通話同表關切 09:422021/02/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與日本外相茂木敏充（Toshimitsu Motegi)通話，雙方表達對中國在釣魚台列嶼周遭益加獨斷作為的關切。 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中做了上述表示。 釣魚台列嶼位於東海，日本稱為尖閣諸島（Senkaku Islands）。 法國花53億歐元買陸口罩 安全與主權引發關切 拜登呼籲緬甸軍方放人 祭出凍結資產制裁 (中央社) #美國 #關切 #日本 #釣魚 #釣魚台列嶼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國防部成立中國工作小組 4個月內提建言 08:512021/02/11 國際 拜登上任來首次 蕭美琴進國務院會晤亞太助卿 06:552021/02/11 政治 布林肯稱願收容港人 美議員重提香港庇護法案 09:442021/02/10 國際 與布林肯通話 星外長：樂見美政府加強與東協合作 17:022021/02/10 國際 中國攜手中東歐 擴大互惠合作 04:102021/02/10 產業財經 海歸球員 歡樂年味不再孤單 04:102021/02/11 運動天地 國安團隊應注意美中互動和緩跡象 04:102021/02/10 焦點要聞 拜登團隊 籲設美中衝突降溫機制 04:102021/02/10 產業財經 社評／務實檢討傾美抗中策略 04:102021/02/11 焦點新聞 「一國兩制」與「一台兩面」 04:102021/02/11 時論廣場 美學者：北京對台施壓 限制美中關係改善程度 08:482021/02/11 國際 國際熱門新聞 影》川普彈劾辯護律師一喝水就摸頭 其中有玄機 - 國際 唱反調？WHO澳專家指新冠源自陸 2019年11月已蔓延 - 政治圈 美媒：美中緊張 拜登今將首與習近平通話 - 國際 拜登令國防部成立專案小組 檢討對陸戰略方針 - 國際 - 中央社 川普氣炸了 被自家彈劾辯護律師戳到最痛處超不滿 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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