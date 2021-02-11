美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與日本外相茂木敏充（Toshimitsu Motegi)通話，雙方表達對中國在釣魚台列嶼周遭益加獨斷作為的關切。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中做了上述表示。

釣魚台列嶼位於東海，日本稱為尖閣諸島（Senkaku Islands）。

(中央社)