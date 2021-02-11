武漢肺炎疫情期間出國不方便又有風險，春節想吃異國年菜在家動手就能享用。來台21年的越南籍新住民卞柔勻說，越南年菜必吃粽子、苦瓜及春捲，各代表飲水思源、苦盡甘來及發財之意。

根據移民署統計至去年11月底資料顯示，國內新住民人數總共達56萬4296人，越南籍占19.55%、印尼籍占5.46%、泰國籍占1.64%、菲律賓籍占1.82%、柬埔寨占0.77%、日本0.96%、韓國0.35%、其他國家占3.94%，另中國大陸地區占62.18%、港澳地區占3.33%。

隨著農曆春節到來，國人過年圍爐，最常見的年菜不外乎佛跳牆、長年菜、紅燒獅子頭、蘿蔔糕和炸年糕等，不但應景且討喜；但來自各國的新住民過年都有不同年菜，各自象徵不同的吉祥寓意。

來台40年的馬來西亞華僑馮文穎告訴中央社記者，馬國華人年菜和台灣相似，像是佛跳牆、白鯧魚、白斬雞、長年菜和菜尾等，都相當雷同；但因當地買不到筍子，所以筍絲料理反倒不易看見，不過「撈魚生」則是不能錯過的吉祥菜，七色菜搭魚後用筷子夾起，撈越高越旺（發財）。

39歲的卞柔勻來台也有21年，她指出，越南常見年菜就是肉粽，口味類似台灣水煮的南部粽，常用綠豆和豬肉做餡，口味相對清淡，且會搭配泡菜和醃豬耳朵一起吃。

卞柔勻說，吃粽子典故，來自於古時越南皇帝將傳位，測驗眾皇子誰能在過年期間做出最好食物便讓位，其中一名和百姓生活且個性低調的皇子，親手利用葉子將米食包裹成正方形和圓形狀，內餡搭配綠豆、紅豆和豬肉，不但感動皇帝，也成為日後人民感恩天地和祖先的習俗。

卞柔勻提到，越南過年還會吃苦瓜，代表吃下肚後，人生什麼苦都會過；另外，春捲也不可錯過，生菜或是炸式口味都有，外型金黃色就像吃金條，有發財之意，民眾只要備料春捲皮、生菜加湯肉、蝦子、蒜和胡椒等食材，再搭配一般市售泰式酸辣醬，輕鬆動手就能吃到家鄉年菜味。

不可少的還有多彩椰子條糖果零嘴，卞柔勻說，越南早期家家戶戶都會用椰肉加糖和色素自炒，完成後再於戶外晾乾即可食用；或是用各式水果加糖炒乾成蜜餞，再單顆進行包裝；最特別的還有要吃紅色西瓜子，和台灣年節糖果大不相同。

卞柔勻指出，越南過年家家戶戶都必定擺設梅花和菊花，由於南、北越天氣差異較大，北越有時會擺櫻花，且盆花越大越好，同樣有發財的意思，但她起初不瞭解台灣習俗，笑說曾在年節於家中擺放黃菊花，還被老公責罵，如今已入境隨俗。

自小出身餐飲世家的卞柔勻，廚藝拿手卻不自知有天賦，想接觸新事物的她來台期間從事過多種工作，卻因健康因素而放棄最喜歡的美容工作，後來因緣際會接觸到水晶果凍，忘我學習果凍花成果斐然，自2018年底迄今已出版4本教學書。

「因為想分享更多人」，卞柔勻基於初衷也開班授課，學員遍及新加坡、中國大陸和香港，就連7歲兒和先生也因此加入果凍花世界，家中一面牆都是滿滿獎牌，她去年底率5名學員參加2020荷蘭國際餐飲挑戰賽，拿回6面金牌好成績。（編輯：李亨山）1100211

(中央社)