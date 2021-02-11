美國媒體《ESPN》報導，德州遊騎兵隊今（11）日與前大聯盟明星賽投手弗坦涅維茲（Mike Foltynewicz）簽約，1年200萬美元，以充實先發輪值陣容。並把外野手賈西亞（Adolis Garcia）指定轉讓（DFA），空出40人名單的位置來容納弗坦涅維茲。

29歲的弗坦涅維茲2014年在太空人隊升上大聯盟，後來被交易到勇士隊，2015-20年一共累積44勝42敗2中繼、自責分率4.30。曾在2018年入選國聯明星隊參加大聯盟明星賽，那一年並繳出13勝10敗、自責分率2.85佳績。

不過2019年弗坦涅維茲的戰績退步到8勝6敗、自責分率4.54。去年更慘，只先發1場，對手是光芒隊，他只投3.1局更失掉6分，最後吞下敗投，戰績0勝1敗、自責分率16.20，隨即被下放小聯盟，放在春訓基地待命，但到球季結束都未再登上大聯盟。

弗坦涅維茲在去年球季結束後成為自由球員，勇士認為他實力退步的原因可能是球速下滑，從去年的平均95哩（152.9公里）跌破90哩，造成球路威力下降，因此不打算與他續約。所幸遊騎兵隊願意給他一次機會，其實價碼也不算高，如果能找回昔日的身手就物超所值了。

(中時 )