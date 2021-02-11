雖然世界衛生組織（WHO）的14人專家小組初步結束在武漢的新冠病毒溯源調查，並與中方召開聯合記者會，指出病毒可能不是源自中國大陸，但其中一名澳洲專家卻說，他認為病毒源自大陸。

據第9頻道新聞網（Nine News）和《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，新南威爾斯州衛生病理研究所（NSW Health Pathology）微生物學家和傳染病專家德懷爾（Dominic Dwyer）說，他認為新冠病毒不但源自中國大陸，而且早自2019年11月中時，就在社區傳播。

(中時新聞網)