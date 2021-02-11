隨著年關將至，許多人都會開始大掃除，把家裡弄得乾乾淨淨，煥然一新迎接新年，而在過程中總會翻出不少帶有回憶的物品。女網友分享，母親病逝後3年，自己終於鼓起勇氣整理母親放在陽台的大箱子，結果打開後，看到「媽媽留下的愛」讓她瞬間哭笑不得。

原PO在PTT發文，媽媽在3年前因胰臟癌病逝，而今年因為疫情關係，在廣州工作的爸爸無法回台團聚；近日她決定，趁著農曆新年最後一個假日，鼓起勇氣把家裡一直沒有動的雜物大掃，帶著丟棄堆積3年雜物的心理準備，開始貫徹斷捨離精神。

原PO首先要處理洗衣機旁的神秘大整理箱，「除了媽媽之外沒有人知道那裡面到底放的是什麼，這幾年日子一天一天過，總還是感覺那是媽媽在使用的，一直沒有去打開，也沒有想打開。」她深深吸口氣，打開如潘朵拉般的盒子，下秒映入眼簾是洗衣槽的清潔劑。

（圖／翻攝自PTT）

原PO瞬間哭笑不得，「全新的總共13瓶，媽媽，您是把這後半輩子所有的洗衣機清潔都包下來了嗎？」貼文一出引起討論，許多網友紛紛留言「暖暖的感覺」、「眼眶濕了」、「看完考古再看這篇有洋蔥」、「媽媽對家人各種可愛付出，一定永遠活在你心中」。

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(中時新聞網)