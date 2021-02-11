投資不能等，就從年終獎金開始展開計畫，年終獎金紛紛入袋，除了犒賞自己過去一年認真工作的辛勞外，再扣除額外需上繳的紅包費用外，許多民眾會運用剩餘的年終獎金「投資」自己，透過紀律投資，讓累積出第一桶金、第二桶金、第三桶金……不再是白日夢。

國泰證券表示，現在很多民眾會透過長時間的「定期定額」買台股、布局美股，多元化配置資產。現在國內證券業者無不思考如何透過「碎片化」的設計，讓小額投資人也能夠開始參與台股與國際市場，「台股定期定額」業務成長就是最好的一項證明。

根據證交所統計的數據顯示，2020年全市場台股定期定額扣款金額達171億元，年增率達1.8倍。而國泰證券用戶透過每個月提撥1千元起做起，從78檔股票與68檔ETF中挑選投資標的，統計2020年全年台股定期定額市占率不僅逾3成，全年扣款金額年增率更達4倍以上，遠高於市場成長。以國泰證券台股定期定額客戶扣款的前三名標的來看，分別是元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）及台積電（2330）。

元大投信根據彭博資訊，模擬定期定額愈長久，績效表現有機會增長。（圖／元大投信提供）

元大投信智能退休研究團隊則表示，許多民眾可能會認為手上資金不多，離退休還久，遲遲未著手做退休理財，可以參考「盡早開始、持續不懈」要點，堅持每天存下100元，每月即可投入3000元定期定額，不僅可分批進場、免去擇時的困擾，還可望為自己存下退休金。

假設以2006年1月至2021年1月間的台灣加權股價指數模擬定期定額投資，以每月最後一個營業日投入固定本金試算，可發現當投入時間愈長，複利效果愈顯著，儘管中間市場可能有波動，但待長時間過去，最終報酬可能相當可觀，模擬之定期定額年化報酬率皆在10%以上。

若改以投資年化報酬率4%商品試算，在複利效果加持下，每月定期定額3000元、股息再投入，15年後本金加報酬可達到73.8萬元，30年後更可達到208.2萬元，報酬率各為36.7%與92.8%；倘再以投資年化報酬率8%商品試算，15年後本金加報酬可達到103.8萬元，30年後更可達到447.1萬元，報酬率可增加至92.2%與314%。

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(中時新聞網)