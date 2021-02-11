趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席、直攻2024總統大選，讓外界關注國民黨內反應、及趙少康的想法是否與年輕人有距離。對此，國民黨台北市議員張斯綱表示，不要再用以前的觀點來看趙少康，而且他也問過年輕朋友，許多年輕世代都能接受趙少康的論點，現在的趙少康已經跟以前不一樣。

張斯綱10日在政論節目《新聞面對面》上表示，不要再拿二、三十年前的觀點來評論國民黨和趙少康，那個時代早就過去，而且趙少康在媒體上，也會就香港局勢批判港府對壹傳媒創辦人黎智英的態度，對大陸議題也會針對時事犀利點評，還有和前總統陳水扁的世紀大和解，在在都顯示現在的趙少康跟20年前選舉的趙少康已是2個不同層次的人，更何況趙少康以前所屬的新黨，也和現在的新黨理念不大一樣，很難讓外界再用以前的觀點來評論趙少康。

張斯綱更表示，他還特意去問一些沒有黨籍色彩的年輕朋友，發現這群年輕世代雖然對趙少康過往從政沒太大印象，但對趙在網路和電視的形象卻不陌生，且趙的論述他們也都能接受。

不過，張斯綱話鋒一轉直言，他比較擔心的是，趙少康有時講話比較開放，所以可能會不小心刺傷別人，這可能是要注意的方向。而且他也認為時間還長，距離黨主席選舉還有一段時間，這段時間都可能還有沉澱和變化。

(中時新聞網)