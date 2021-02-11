美國總統拜登今天首度以三軍統帥身分造訪國防部，在一場寓意深遠、強調武裝部隊多元性的演說中，承諾自己永遠不會將美國軍方政治化，尋求與川普時代形成強烈對比。

路透社報導，拜登對川普競選總統期間對待軍方的態度深感不滿，包括一篇報導稱川普一度私下稱二次世界大戰中陣亡的美軍將士是「失敗者」（losers）和「蠢蛋」（suckers）。拜登已故長子波伊（Beau）也曾從軍，並派駐伊拉克。

批評人士表示，川普公然藐視行為準則，以公開尋求美軍支持，然而美軍應該效忠於美國憲法，而非某個政黨或政治舉動。

拜登在國防部簡報室中說：「我永遠不會羞辱你們、不尊重你們、將你們的工作政治化。」

他還說：「這對我來說有個人情感。拜登家族是軍人家庭。」

前總統川普支持者1月6日闖入美國國會大廈，其中不乏現役或退役軍方人員，國防部領導階層因而受到外界施壓，要在對抗白人民族主義和士兵中的其他極端主義方面做出進展。

美國海軍軍令部長吉爾迪上將（Mike Gilday）昨天譴責軍艦上涉及仇恨象徵的種族歧視事件，消息人士表示，事件包括在一名非裔水兵的床位上發現一具絞索，以及浴室裡出現仇恨言論塗鴉。

拜登任命退役陸軍上將奧斯汀（Lloyd Austin）擔任美史首位非裔國防部長。拜登今天在國防部演說中強調非裔軍人劃時代的成就，包括參與二次世界大戰的飛行員，到打過美國南北戰爭的軍人。

拜登說：「如今，我們現役部隊超過40%為有色人種。我們部隊的完整多元性和完整實力，早就該反映在國防部各階層了。」

(中央社)