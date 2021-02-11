農曆春節到來，政治人物紛紛開始發春聯。曾獲環球小姐選美第4名、從政以來素有「漂亮寶貝」之稱的國民黨立委許淑華，因在時任高雄市長候選人韓國瑜造勢場上，一身「神力女超人」扮相豔驚四座，也成為政壇美女代表。小年夜當天，許淑華與紫南宮主委莊秋安共持春聯合影，上頭的「許個好年」4字與她的名字相呼應，讓網友大讚暗藏巧思，不僅湧入11000人按讚，這款春聯更早已被搶光。

許淑華昨日（10）小年夜在臉書發文表示，南投竹山鎮紫南宮土地公伯的錢母非常熱門，總是吸引全台各地信徒朝聖，因爲很靈驗，她也拿春聯跟主委莊秋安換錢母。許也向民眾祝福：「歡迎大家前來拜拜求個好年，祝福大家牛年發大財！」

文章附圖則是許淑華與主委莊秋安的合影，兩人一起拿著紫南宮錢母與春聯，在燦爛陽光下格外亮眼。值得注意的是，春聯是許淑華的個人專屬春聯，左下方印有許的人像，上面題字則是「許個好年」，正好與她的名字相呼應，讓人印象深刻。

此文發出後不到一日即獲得超過11000個讚、近300則留言與近300次分享，網友紛紛回應：「我也要『許個好年』春聯」、「請問哪裡可以索取淑華委員手上那張春聯？」「這4個字真的好棒」、「春聯的字有巧思喔」、「未來的南投縣長」、「國民黨第一人氣王」、「超級大美女，我愛許淑華」。在網友的踴躍詢問下，許淑華也親自回覆，稱該款春聯早已全數發放完畢。

(中時新聞網)