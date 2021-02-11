今天（11日）就是除夕夜，家家戶戶忙著迎接農曆年，楊冪也帶著賀歲片《刺殺小說家》與大家打招呼，親手寫了春聯祝賀，想不到上面的字一時之間沒被看懂。

楊冪難得在鏡頭前寫春聯，只見她在上面寫了一個字，部首為「示」，右邊則有一個從「W」指到「N」的箭頭，讓人頓時沒辦法意會到楊冪真正想表達什麼。楊冪解釋自己寫的字是福氣的「福」，只不過是改良版的，她靈光一閃，把自己的冪給結合上去了。

除了自行創字，楊冪還在改良版的福下面添加了一顆愛心，象徵愛著大家；至於右邊的神祕的符號更特別了，她希望新的一年大家都能加薪，「希望大家在新的一年裡步步高升，工資就像我的名字一樣，呈指數增長」。雖然福跟冪的組合有點天差地遠，但女神的好意誠意十足，許多粉絲樂得收下這份祝福。

楊冪的春聯曝光，自行造型增添巧思。（圖／微博）

楊冪人紅是非多，不但常常有整形、顏質崩塌的傳聞，近日登上男性雜誌《GQ》的封面，以神秘的背影躍上版面，只見她穿著粉紅色的粗肩帶洋裝，露出白皙的美背，一頭烏黑亮麗的長捲髮隨之灑落，在最後她還緩緩轉頭看向一旁，將立體的五官展露無疑，完全是超強的側顏殺，不過網友發現她疑似變胖了，呈現虎背熊腰的模樣，甚至被酸說背部的肉溢出禮服、副乳太大，但有粉絲幫忙緩頰，認為楊冪上圍豐滿，本來在手臂、背部就容易有肉。

(中時新聞網)