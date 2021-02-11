華語歌壇第一代「玉女偶像掌門人」沈雁，早年以名曲《一串心》走紅，沒想到5日傳出疑心臟問題驟逝，享壽60歲，噩耗傳出後震驚各界，與她是演藝圈同期的資深女星熊海靈，透露得知沈雁死訊後，心情難過到無法言語。

熊海靈悼念沈雁，直言她是個不可多得的好女孩。（圖／中時資料照）

資深女歌手沈雁，首張專輯搭上秦漢、林鳳嬌主演的電影《我踏浪而來》，讓她出道就嚐到走紅滋味，更以一首《一串心》紅遍全台，將演藝事業攀向巔峰，與江玲、銀霞並列歌壇首代「玉女偶像掌門人」，不過1987年淡出歌壇，婚後定居美國育有2個兒子，不過卻傳出在去年聖誕節前過世，根據《自由時報》報導，熊海靈透露早就知道此噩耗，難過悼念：「善良甜美又孝順，是一位不可多得的好女孩」，談到曾跟她們曾同公司的已故藝人高凌風時，不禁感嘆：「現在他們都到天上去當天使了，這就是人生，把握現在活在當下」。

根據《聯合新聞網》報導，曾與沈雁合作電影《花飛花舞春滿城》的姜厚任，得知她驟逝之後，回憶起對她的印象就是個性活潑、家中經濟負擔重，而有命理知識背景的他，曾跟沈雁提醒藝名不太好，會有劫難，沈雁則說喜歡出自「沉魚落雁」的涵義，沒打算改名，後來嫁人退出演藝圈，卻傳出去年耶誕節前辭世，讓姜厚任不捨：「她還很年輕啊」。

婚後定居美國的沈雁，雖然不時會返台探訪親友，但對於曾有人邀請她在頒獎禮上露面，卻一秒遭到婉拒，堅持不肯再重出江湖，可見她對於演藝圈不再留戀。

(中時新聞網)