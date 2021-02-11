北市張姓女子2018年4月赴醫美珍所墊下巴、開眼袋，但因不滿手術成效，在網路上貼文批評蔡姓醫師「他很黑、不會做，只會打微整，被他騙去練刀亂做毀容」，遭蔡控告恐嚇取財未遂、妨害名譽，但台北地檢署調查後，以發文是張女所見所聞的評論，犯罪嫌疑不足予以不起訴。

蔡姓醫師指控，張女因不滿術後成效，先以LINE傳訊給醫美診所，並要求他支付重做人工骨15萬、臉部抽脂費用8到10萬等，另外還要求精神慰撫金共60萬，他因而心生畏懼，但最後並沒付錢，控訴張女恐嚇取財未遂。

張女遭拒後，在6、7月間，陸續傳訊指控蔡醫師「根本不會做，又不善後處理，已經是醫德問題」、「我會狂洗負評和發專文，文字會跟隨診所和醫師一輩子，想必會重創商譽和形象」、「蔡醫師小有名氣又上過媒體，投訴記者應該會有興趣」。

處分書指出，張女有到衛生署申訴鑑定、消保會投訴，上法院求償等，均未達惡意通知的程度，並不構成恐嚇取財，另外，妨害名譽部分，張女非毫無所本憑空謾罵，發表文字是所見所聞的評論，根據是個人實際遭遇抒發自身內心情感而為之陳述及質疑，並非無中生有，無端捏造，損害告訴人之名譽，屬於「意見表達」範疇，犯罪嫌疑不足予以不起訴。

(中時 )