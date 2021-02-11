桃園市一名17歲少女小文（化名），在網路交友軟體認一名自稱「性交易輔導員」孫姓男子，遭誘騙拍攝自慰影片後，被孫男以「試貨」為由，發生多次性關係，小文不想繼續如此不正常關係，竟被對方持偷拍性愛片威脅，小文受不了報警，二審高院將孫男依《兒童及少年性剝削防制條例》等5罪，合併判處5年6月徒刑，可上訴。

判決書指出，孫男2016年間在網路交友軟體，認識當年17歲就讀高一的小文，並以「性交易輔導員」之名，誘騙小文拍自慰影片，再以「試貨」為由與小文發生性行為。小文隔年向孫男借5千元，孫男稱身上只有2千，其他要用「性愛影片」向公司借，小文為了錢再度同意與孫男發生關係。

同年9月，小文拒絕孫男性交易，孫男卻說「公司要求賠償2萬元」，要求再與小文發生性行為，更偷拍2人性愛過程，小文後來想停止這樣不尋常關係，竟遭孫男持偷拍性愛片威脅，小文無法忍受才報警提告。

孫男到案後坦承犯行，卻辯稱是小文自願與發生性行為，但桃檢仍依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌將他起訴，一審法官認定孫男3次誘騙小文上床，加上要求小文提供自拍不雅影片與用性愛影片脅迫，審理後依違反《兒少條例》等5罪合併判刑6年半。

孫男上訴二審，與小文達成和解獲得原諒，法官二審考量孫男犯後態度，減刑其中3罪，並將5罪合併改判為5年6月徒刑，其中2罪各判刑7月定讞，另3罪各判刑2年半到3年10月，仍可上訴。

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(中時新聞網)