常客陳大哥聽聞店家開出539頭獎也相當開心，表示會再接再厲，希望自己也能中大獎。(吳建輝攝)

2月10日小年夜，第110000035期，今彩539頭獎開出2注，其中位在彰化市大竹里彰南路上的「盈億投注站」開出其中一注，簡老闆表示，開業11年來從沒開過獎，過往從沒在春節布置店家，前一天特別有預感，在店裡掛上兩串喜氣的鞭炮，沒想到就開出頭獎，相當開心。

11日一早外頭飄著小雨，但仍檔不住買氣，人來人往跑到彩券行試手氣，常客陳大哥聽聞店家開出539頭獎也相當開心，表示會再接再厲，希望自己也能中大獎；簡老闆笑呵呵的說，首次開出頭獎就在小年夜，希望能夠為新年帶來好運，這兩串鞭炮會當成店裡的幸運小物，掛著不拿下了，也希望2021年大家都可以發發發。

盈億投注站簡老闆表示，中獎人是誰他也不清楚，整個彰南路有5家彩券行，其中2家開過頭獎，他是第3家，開業前幾年都會期待是否可以開出大獎，好來衝衝買氣，但從來就沒有開過大獎，時間久了也就麻痺，平常心看待，但今年特別有預感，鞭炮9日晚間10點，才請員工掛上，10日就開出頭獎。

簡老闆說，前幾天店裡員工就告訴他，有夢到有兩名白衣「仙人」，牽著兩頭「白牛」到店裡喝水，臨走前還將其中一隻小隻的白牛送給她，當時她只覺得夢境很奇特，沒想到２天後就開出頭獎，現在回想還是覺得很玄，很神奇，歡迎大家春節假期，到彩券行來試手氣，討吉利。

盈億投注站簡老闆，開業11年首次開出頭獎，他說希望能夠為新年帶來好運。(吳建輝攝)

整個彰南路有5家彩券行，其中2家開過頭獎，盈億投注站是第3家。(吳建輝攝)

(中時 )