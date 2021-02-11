維護治安警力春節不打烊，台南市中西區旅遊人潮多，交通疏導勤務繁重，市警2分局常在警員站崗過程送上餐點慰勞辛勞，乾脆打造一部警界「傅胖達」外送車，在勤務點來回穿梭，警員見車就知道「補給來了」。

「警察也搞外送？」台南市中西區民眾近日驚見穿著制服的警察，卻騎著類似外送員的機車送餐，仔細一看，機車後座的保溫箱貼著警察公仔圖案，送餐半途中，常會遇上真正的外送員上前詢問，「你是警察兼職外送員嗎？」。

台南市中西區觀光景點多，警方每逢假日就遇上活動舉辦，交通勤務繁重，今年春節雖然活動減少，走春逛街人潮還是很多，無可避免安排多處交通站崗勤務。

為了給基層員警外送餐點補給，警分局貼心安排，在警用機車後座加裝保溫箱，由幹部騎車專送餐點與飲料，慰勞外崗基層員警辛勞。

「自家的傅胖達來了」在路口指揮交通的警員，看見這輛機車，心頭就暖暖，因為這輛機車一出現，代表警局幹部會送上補給品與過年紅包，用行動作為警員後盾。

(中時 )