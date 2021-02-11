金州勇士的主控柯瑞(Stephen Curry)本季在第4節被迫隱身，他每場可打33.7分鐘，但第4節平均時間只有5.4分鐘，在固定上場的隊友裡幾乎是最少的，只贏過替補中鋒魯尼(Kevon Looney)而已。第4節柯瑞坐板凳的原因是總教練科爾(Steve Kerr)的堅持，他告訴大家要把眼光放遠。

媒體詢問科爾，末節比賽緊迫的時候，他不會想要讓柯瑞多打幾分鐘嗎？

「我不會。我以大局為重，我們依靠柯瑞很多年了，我沒興趣對這個球季斤斤計較，我們目前有COVID(新冠肺炎)、無觀眾的體育館，已經夠多麻煩了。對整個球團而言，我們沒必要為了追逐勝利而在這時候把柯瑞送上場打40分鐘。我們需要柯瑞未來幾年保持高昂戰力，所以他必須限制在34或35分鐘。」

勇士本季因為克雷湯普生(Klay Thompson)受傷報銷，失去爭冠機會，也沒有真正的戰績壓力，還不如讓柯瑞保養身體。柯瑞菜鳥球季(2009-10)的平均上場時間就多達36.2分鐘，在他「破殼而出」第2012-13球季達到生涯最高的38.2分鐘，該季他三分球出手次數大幅躍升，場均得分首次跨過20分門檻。

此後柯瑞的效能愈來愈高，即使上場時間限制在34分鐘以內，進攻數據也沒有下滑，他以30.1分拿下得分王的球季(2015-16)，上場時間34.2分鐘就夠了。

柯瑞表示自己也想多打一點，不過洛杉磯湖人在2018-19球季也是這麼做的，當時湖人戰績太差，眼看季後賽無望，乾脆讓主將詹姆斯(LeBron James)只打55場。

(中時新聞網)