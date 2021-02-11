《鬼滅之刃》創造日本影視史新經典，LiSA演唱主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉隨之人氣衝頂、獲獎不斷。９日她衣錦還鄉，回到在位於日本中部、與名古屋縣接鄰的故鄉岐阜縣関市獲頒榮譽市民獎，成為繼染織家土屋順紀後，関市獲榮譽市民獎的第二人。
関市為著名刀刃產地，LiSA獲頒以她形象為發想的模造刀，由該市的1500名中學生投票選出的刀柄設計，黑雙色相間，令人串連起〈紅蓮華〉意象。
LINE TV《鬼滅特編版》三部曲上架
春節連假展開，LINE TV推《鬼滅之刃特別編集版》三部曲「兄妹之絆篇」、「那田蜘蛛山篇」、「柱合會議．蝶屋敷篇」全集上架，方便假期間一口氣補完。
「兄妹之絆篇」https://bnc.lt/MuAd/quZl7TLwJdb
「那田蜘蛛山篇」https://bnc.lt/MuAd/h7rCVmUwJdb
「柱合會議．蝶屋敷篇」https://bnc.lt/MuAd/O87SbamxJdb
(中時 )
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