LiSA獲頒故鄉岐阜縣関市頒贈「榮譽市民獎」與當地名產模造刀。（摘自関市官網）

《鬼滅之刃》創造日本影視史新經典，LiSA演唱主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉隨之人氣衝頂、獲獎不斷。９日她衣錦還鄉，回到在位於日本中部、與名古屋縣接鄰的故鄉岐阜縣関市獲頒榮譽市民獎，成為繼染織家土屋順紀後，関市獲榮譽市民獎的第二人。

関市為著名刀刃產地，LiSA獲頒以她形象為發想的模造刀，由該市的1500名中學生投票選出的刀柄設計，黑雙色相間，令人串連起〈紅蓮華〉意象。

LINE TV《鬼滅特編版》三部曲上架

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