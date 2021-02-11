澳洲網球公開賽持續熱戰，今（11）日來到第4天賽程，台灣女雙分頭出擊，謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）名列大會頭號種子，與持外卡晉級的地主選手艾娃（Destanee Aiava）／夏瑪（Astra Sharma）交手，苦戰3盤才以2比1險勝，晉級32強，3盤比數是6-4、5-7、6-4。

首盤雙方一開始各自保住發球局，接著形成互破發球局的局面，雙方各破對方2個發球局；但謝淑薇／史崔可娃經驗較豐，關鍵的第10局三度破發成功，以6-4拿下首盤。

次盤謝淑薇／史崔可娃取得5-3領先，只要再贏1局就可結束比賽，艾娃／夏瑪急起直追，竟連破謝／史配2個發球局，並保住2個發球局，連贏4局，以7-5逆轉拿下第2盤。

進入決勝盤謝史配不敢大意，小心應戰，雙方互保2發球局也互破2個發球局，戰成4比4平手，幸好謝史配在第9局保發，關鍵第10局破發成功，以6-4拿下這盤，並且結束這場2小時03分鐘的苦戰。

(中時 )