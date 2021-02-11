習近平和美國總統拜登通電話 相互拜年 11:022021/02/11 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國國家主席習近平。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央視新聞報導，今天（2月11日）中國農曆除夕上午，大陸國家主席習近平同美國總統拜登通電話。兩國元首就中國牛年春節相互拜年，就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。 值得注意的是，標題裡沒提到習近平「應約」和拜登通話，只說兩人通話。此外，習近平去年11月25日就已經對拜登致賀電，但拜登時隔2個多月，直到今天才和習近平通電話。 NBA》獨行俠爆國歌爭議 聯盟急令止血 美學者：北京對台施壓 限制美中關係改善程度 (中時 ) #拜登 #習近平 #賀電 #美國總統 #通話 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／務實檢討傾美抗中策略 04:102021/02/11 焦點新聞 匯市展望 專家看美元 恐有崩盤危機 04:102021/02/11 產業特刊 美媒：拜登政府擱置強制TikTok出售計畫 05:452021/02/11 國際 拜登首度與習通話 關切北京對台專斷 與美貿易不公平 07:452021/02/11 國際 與拜登通電話 習近平：台港疆問題是中國內政 美方應尊重中國核心利益 11:412021/02/11 兩岸 美準中情局長 曾受北京資助 04:102021/02/11 焦點新聞 拜登上任來首次 蕭美琴進國務院會晤亞太助卿 06:552021/02/11 政治 拜登上任後首訪國防部 承諾絕不讓軍方政治化 10:222021/02/11 國際 COVID-19源頭 拜登：想知道所有真相 11:302021/02/11 國際 疫苗各地開打 全球經濟拚先蹲後跳 04:102021/02/11 產業特刊 拜登呼籲緬甸軍方放人 祭出凍結資產制裁 04:462021/02/11 國際 兩岸熱門新聞 與拜登通電話 習近平：台港疆問題是中國內政 美方應尊重中國核心利益 - 兩岸 初見準婆婆…她秒被拉進廁所做一件事 當場氣炸分手 - 兩岸 規格提高 國台辦副主任當發言人 - 焦點新聞 - 旺報 習近平和美國總統拜登通電話 相互拜年 - 兩岸 19歲極品正妹雙腿發軟！下秒「喪失行走能力」無法排尿 醫揭恐怖真相 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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