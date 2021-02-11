央視新聞報導，今天（2月11日）中國農曆除夕上午，大陸國家主席習近平同美國總統拜登通電話。兩國元首就中國牛年春節相互拜年，就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。

值得注意的是，標題裡沒提到習近平「應約」和拜登通話，只說兩人通話。此外，習近平去年11月25日就已經對拜登致賀電，但拜登時隔2個多月，直到今天才和習近平通電話。

(中時 )