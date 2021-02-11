韓國首爾的三豐百貨公司，被視為南韓曾經的驕傲，也是首爾現代化的象徵，但在1995年6月29日時因為內部結構被吳計畫的更改而坍塌，當時造成502人死亡。而事發至今已25年，一位日式餐廳的老闆回憶起當時的狀況，表示當時要不是打工店內廚師長那句怒吼，他也不會幸運逃生。

根據《哈芬登郵報》報導指出，現年46歲的李秉皓（이병호），在1995年時曾在三豐百貨公司內的日式餐廳當學徒，他表示，其實在事發當天，他就看到其他餐廳的天花板開始有崩塌、漏水的狀況，甚至有客人的用餐因此受到影響。而當時5樓的展覽也傳出正在收拾展出的美術品。

在他回到店內的時候，身為學徒的他突然被店內的廚師長怒吼「你這傢伙！快點走！」當時他也是非常疑惑，因為這位廚師長過去對他十分親切，很少會這麼嚴厲。而廚師長的改變也讓他意識到「事情好像不太對勁」，於是表示自己會跟櫃台收拾東西後馬上離去，但隨即又遭到廚師長拒絕，要他們馬上離開。

此時整棟百貨公司禿然不停搖晃，逃難的人群傳出慘叫聲，李秉皓抓著2位女員工急忙從樓梯逃跑，最後跟著人群到地下1樓避難，最後順利逃生。而在之後，李秉皓才知道，當時那位對著他們怒吼的廚師長，在這場倒他意外中喪生。

韓國首爾三豐百貨公司於1995年坍塌。（圖／達志／美聯社）

李秉皓表示，當時在地下室時，曾經從身後聽到一絲微弱的「請救救我」的呼喊聲，隨著時間的流逝，這句話的聲音在他心中越來越大，變成他一股揮之不去的噩夢。李秉皓也痛批，南韓社會在歷經三豐百貨公司坍塌、大邱地鐵縱火案、世越號船難等大型災難後，南韓政府對於災難永遠後知後覺、缺乏對家屬的觀照，都沒有在這些災難中汲取教訓。

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(中時新聞網)