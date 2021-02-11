自小客車乘客鞋子衣物噴飛遺落公路上。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

今天除夕圍爐夜，花蓮瑞穗鄉台9線251.2公里處南下車道發生自撞死亡車禍，車上3人分別受到輕重傷，其中40多歲陳姓女子送醫不治死亡，另外2名傷者仍在急救中，車禍原因正調查釐清中。

花蓮縣警察局鳳林分局今上午8時2分接獲報案，指稱瑞穗鄉台9線251.2公里處南下車道有交通事故，員警到場發現一部自小客車疑發生自撞事故，小客車嚴重毀損，車內物品噴飛在公路上，車上駕駛及乘客等3人分別受到輕重傷。

救護人員立即將傷者轉送鳳林榮民總醫院及玉里慈濟醫院急救，其中一名40多歲陳姓女乘客因傷勢嚴重，經醫院急救無效宣告死亡，事故發生原因警分局刻正積極調查中。

春節台九線車輛逐漸增多，鳳林警分局針對轄內兆豐農場、光復糖廠及瑞穗牧場等三處旅遊景點，於春節連續假期設置「機動派出所」，提供旅遊民眾即時服務以及疏導交通，提醒駕駛人慢行，以策安全。

(中時 )