新招快學！過年媽媽來電催婚 壯漢一秒變女聲現場全懵

農曆過年打電話向親戚長輩拜年時，難免會被問到「有男／女朋友了嗎？」、「什麼時候要結婚？」等問題，面對這些問題該如何回答呢？日前抖音瘋傳一支「壯漢被母親詢問是否有女朋友」的影片，壯漢的舉動讓一旁吃麵的客人笑到歪掉，掛掉電話後向店家拿蒜瓣，還被店員調侃「應該讓你對象幫你拿阿」。

壯漢聲道秒切換，看傻桌邊其他客人。

影片中一位壯漢吃麵時接到母親打來的電話，母親先是問了「你在幹嘛呢」，緊接著又說「一年一年的，你沒對象不知道嗎？」結果壯漢一心煩居然脫口而出「我有女朋友了，正在一起吃飯呢」，見母親不想相信後，壯漢說「你不信，我讓她接電話」，這時壯漢清了清喉嚨，居然用女生的聲音跟母親打了招呼，此一舉動讓在場的客人驚訝到抬起頭看著壯漢，只見壯漢繼續用女生的聲音和母親聊天，最後竟真的讓母親相信他交了女朋友，還開心的直說「聲音這麼甜的小閨女」。

之後他又到了另一家餐廳用餐，趁著店員在廚房忙時，用女聲喊「服務員，來碗米線」，服務員走出來後一臉疑惑的心想「新客人在哪？」重複了兩次後，還向壯漢確認「剛才有人進來嗎？」最後看到店員慌張的跑出門外確認，壯漢才承認是自己說的，知道真相的店員苦笑表示「你給我整的我都懵了」，還要壯漢再用女聲示範一次，逗得店員拿起手機邊錄影邊說「這是絕活阿」。

壯漢刻意用女聲跟店員點菜

(中時新聞網)