總統府發言人張惇涵昨日（10）表示，衛生福利部已和美國Moderna簽約505萬劑的疫苗，痛批那些嘲諷執政黨因意識形態拿不到疫苗的說法，也都該適可而止了。國民黨前立委孫大千則反嗆：「現在不是在敲鑼打鼓，那是在做什麼？明明是已經『慢了好幾拍』，總統府居然還有臉出來興高采烈的得意邀功。」

張惇涵昨日在臉書發表文章《疫苗跟邀請函，都不是敲鑼打鼓》表示，小年夜的這天，傳來好消息，衛生福利部已經和美國Moderna簽約505萬劑的疫苗；多源頭外購的2,000萬劑，加上國內研發的1,000萬劑，總共3,000萬劑的疫苗，是政府現階段的目標，也可望達成這個目標。

話鋒一轉，張惇涵痛批，就像當初那些嘲諷駐美代表蕭美琴「門都沒有」的人一樣，那些「休想得到疫苗」，或者「因為意識形態所以拿不到一劑疫苗」的說法，也都該適可而止了，打擊防疫人員無益於對抗病毒，嘲諷外交人員無助於台灣走向世界。

孫大千今日則在臉書發文回嗆：「現在不是在敲鑼打鼓，那是在做什麼？」抨擊總統府明明是已經「慢了好幾拍」，居然還有臉出來興高采烈的得意邀功。孫指出，疫苗採購又不是軍事採購，只是簡單的商業行為，關鍵在於政府有沒有超前部署，及早下訂，跟多做少說有什麼關係呢？500萬劑疫苗雖然足以解決台灣第一線的防疫醫護團隊的燃眉之急，但是要真正讓台灣人民都有機會接種疫苗，數量恐怕遠遠不夠，總統府不覺得高興的太早了嗎？

孫大千表示，從來沒有人提到「休想得到疫苗」，大家關心的問題是，為什麼不能及早得到疫苗？以及是否有民進黨內的某一個派系介入疫苗採購，才會導致原本已經完成協商的採購方案破局？從去年年中向台灣人民保證疫苗採購已經進行超前部署，而且也有了口袋名單，到現在只能夠拿500萬劑疫苗來應急搪塞，實在搞不懂，總統府怎麼會笑得出來呢？

(中時新聞網)