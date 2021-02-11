好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson）演電影《浴血叢林》、《玩命關頭》系列走紅全球，他身高196公分、體重118公斤，壯碩的外表藏著一顆溫暖的心，為了答謝33年前無條件付出的貴人，大手筆豪買百萬名車給對方，背後的故事超催淚。

巨石強森的父親是非洲裔加拿大人，母親為太平洋的美屬薩摩亞人，從小家境並不優渥，常常居無定所，過著漂泊的日子，最後被安排在一名叫布魯諾勞爾（Bruno Lauer）的陌生人家中，布魯諾非但沒有拒絕，反而大方的收留，讓年幼的巨石強森有了遮風避雨的地方。

大學畢業後，巨石強森進入摔角界，起初收入並不多，身上一度僅剩下7塊美金（約197元台幣），布魯諾不忍看他如此落魄，伸出援手讓出屋內空間給巨石強森居住，還把身上的40塊美金（約1130元台幣）給他買車，後來巨石強森在摔角界發揚光大，輾轉進入演藝圈更加順遂，參與的電影票房已破104億美元，身價跟過往完全不同。

站在人生高處的巨石強森，並沒有忘記清貧時期幫助過他的布魯諾，日前花了百萬買新車當禮物，感謝布魯諾33年前的恩情，他感性地喊話：「你幫我買了人生的第一輛車，到了現在，我總算有能力可以買下一台後座完全沒有刮痕的車子送你了！」承諾將來布魯諾退休以後，願意一肩扛起對方的生活費用；布魯諾見到這份大禮，既興奮又感動，激動地抱住巨石強森示好，巨石強森也回應：「我愛你，兄弟！你的善良，改變了我的一生！」這支影片放上YouTube頻道受到許多網友迴響，忍不住看濕了眼眶。

Dwayne Johnson gifted a car to his Best Friend Bruno | Emotional moment | Must watch!!

(中時新聞網)