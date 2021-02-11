網路近日瘋傳一段影片，台南永康2名雙載男子，疑似與一名外籍移工起口角紛爭，氣得加速追上外籍移工，坐在後方的男子立刻伸出猛力一踹，使得外籍移工當場倒地，安全帽噴飛，他們也因用力過度自摔「雷殘」在地上，離譜行為引起公憤，2屁孩的臉書立即被網友肉搜，雖然立即發文致歉，但多數人都不買單，怒轟「被傳開了隨便PO個道歉文」、「打字誰不會」。

從短短18秒影片畫面中可見， 一輛雙載機車在綠燈後立刻催油門，迅速追上前方駕駛電動機車的外籍移工，坐在機車後方男子，立即伸出右腳猛力一踹，使得外籍移工整個人瞬間噴飛在地，頭上安全帽也跟著掉落。 由於踹移工的男子力道過大，整輛機車失控也跟著倒地，2兩名男子硬生生被壓在機車底下，離譜行徑全被一旁的人錄下。

影片傳開立刻引發網友不滿，隨即也肉搜出雙載騎士的臉書，網友們紛紛憤怒大罵「報應總是來得特別快」、「如果被踢的是我家人，你們倆下半輩子輪椅上過活吧」、「為什麼踹人還要踹到自己摔車呢，亂踹報應馬上來」、「我的天，都要過年了！？真不怕被收走耶」。

其中一名男子在個人臉書上回應說，當時他和朋友在街上玩，疑似太大聲吵到外籍移工，被對方出言嗆聲，還拿東西丟他們，一氣之下才會上前踹車。不過，事後知道自己的行為太超過，所以踹完後馬上道歉「我本人對於踢外勞這件事，我非常抱歉，我做太過火了，各位對不起！」

不過大多數網友仍然不買單「做事前先想想後果吧！有些事是你擔當不起的」、「自以為很大？還是很可以」、「可以拍個道歉影片嗎」、「人家沒是安靜的騎在旁邊為啥要踢」、「丟台灣人的臉」、「被傳開了才發現大事不妙，趕快上來隨便PO個道歉文」、「打字誰不會」。

(中時新聞網)