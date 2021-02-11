今天是春節連假第2天（除夕），國道3號南下371.1公里田寮段今晨發生死亡車禍。路況除國道1號彰化系統時速為38公里，上午各路段在高公局即時路況資訊顯示大致順暢。

春節連假的第2天，上午截至9時40分，國道1號南下彰化系統路段時速為38公里，高雄過港隧道西向48公里、東向44公里較為壅塞。

根據交通部高速公路局資料，今天凌晨0時30分左右，國3南下371.1公里發生2輛小客車追撞失控翻覆事故，事故已於3時48分排除，經初步了解疑為遭撞駕駛未繫安全帶摔出車外遭後方車輛撞擊致死。

高公局呼籲民眾行車時務必繫妥安全帶，並注意車前狀況，保持行車距離，以維行車安全。

高公局新聞稿指出，目前全國道路況皆大致正常，今天相關疏導措施包括0-12時國5南向石碇及坪林匝道封閉、單一費率、國道3號新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天上午以南下車潮為主，建議南下用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門前再利用高速公路1968 App掌握即時路況，假期期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。

針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

此外，高公局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，將於2月17日及20日利用週間平日離峰時段封閉國豐路3段西行道路（豐勢路至台鐵新山線之間），進行主線豐原高架橋臨路側場鑄支撐架拆解及吊裝等作業。

高公局建議替代道路（東勢往國1）由豐勢路2段經豐原大道6段，再經豐科路以及國豐路2段，前往后豐交流道。（編輯：戴光育）1100211

(中央社)