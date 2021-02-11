迎接金牛年，除夕夜晚間8點華視特別推出《黃金年代》新春特輯，由王彩樺、沈文程、黃鐙輝主持，邀請詹雅雯、張秀卿、曹雅雯三位台語天后用溫暖的歌聲陪觀眾朋友送舊迎新，節目中同時大玩歌曲接力唱搶美食遊戲，考驗三位主持人對歌后們經典歌曲的熟悉度。看到好吃的豬腳，張秀卿不顧形象大口往嘴裡塞，王彩樺也跟著去啃，兩人一起咬大豬腳，畫面超級搞笑。

節目中主持人與來賓各自回憶起屬於自己心中的年節美食，曾在澎湖居住多年的詹雅雯大推當地的「小卷麵線」，出生於屏東的張秀卿則推薦家鄉美食「萬巒豬腳」，台南人曹雅雯最難忘小時候家人的炸甜粿，製作單位也特別準備了這三道美食，只要三位主持人能唱對天后們的經典歌曲就能品嚐。

看到好吃的豬腳，張秀卿不顧形象大口往嘴裡塞，王彩樺也跟著去啃，兩人一起咬起大豬腳，畫面超級搞笑。（圖／華視提供）

王彩樺搶著要唱詹雅雯〈生死戀〉，表示自己以前失戀都唱這首歌，希望天后能放水讓她選歌來唱，又自嘲強調地說：「我這輩子只交過一個男朋友，就是我老公。」想盡辦法搶自己最拿手的歌來過關逗趣十足，沈文程則是挑戰張秀卿的歌曲，抽中他自認最會唱的〈車站〉，沒想到唱到第四句就出錯了，讓張秀卿調侃說：「這首歌已經成為國歌了，你這樣是對國歌不敬。」

眾人也聊起了以往過農曆新年的生活，王彩樺透露過年家人難得團聚在一起，會打一點麻將熱絡一下，而工作滿檔的她初四就要上工拍戲，笑說：「過年只想休息、睡覺和看影片。」會再看看女兒們是否有想去哪再決定行程，也因為疫情的關係，她表示待在家裡比較安全，吃吃喝喝放鬆放空也很不錯，透露已準備了6位數的大紅包要給爸爸，也會給兩個寶貝女兒5位數的紅包。《黃金年代》新春特輯由沈文程、王彩樺、黃鐙輝聯手主持，11日晚間8點華視播出。

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(中時新聞網)