農曆春節期間，許多民眾都會外出走春，但也有不少人選擇宅在家追劇、吃零食，享受難得的悠閒時光。正妹營養師高敏敏提醒，國人過年必吃的零食包括發糕、牛肉乾、牛軋糖等，其實都隱藏不少熱量，其中又以花生糖居冠，每100克熱量就高達562大卡，除了要小心熱量超標，更要提防糖份攝取過多。

高敏敏日前在臉書公布「傳統零食熱量排行榜」，共有15項常見食物上榜，依序為花生糖562kcal、牛肉乾525kcal、花生貢糖511kcal、花生麻荖504kcal、寸棗495kcal、牛軋糖477kcal、芝麻麻荖473kcal、生仁466kcal、核棗糕425kcal、花生新港飴413kcal、沙其瑪372kcal、鱈魚絲334kcal、豬肉乾329kcal、黑糖發糕231kcal，以及紅豆年糕225kcal。

高敏敏補充，以上數字皆為每100克的熱量估算，例如一顆發糕大約200克，熱量就必須用2倍計算，每顆約400多大卡，「其它像是鱈魚絲、豬肉絲、魷魚絲100g就大約是一碗的份量～不得不說，隱藏的鈉含量可怕，這種肉類、海產類的加工乾貨，都會在加工過程中加入大量糖、鹽、油調味」。

營養師警告，只要吃下100公克的乾貨，每天的鹽分攝取量就可能超標，是高血壓的隱形殺手，建議民眾過年期間大吃的同時也要多注意，「傳統的年糕也建議用蒸取代油炸，熱量才不會翻倍唷！除了要小心熱量炸裂，也要提防糖分攝取過多，必須控制分量，真的別吃太多」。

貼文曝光後，不少網友崩潰直呼「喔不～我最愛的沙琪瑪」、「年糕我的最愛，看來要少吃一點了」、「沒想到年糕竟然是卡路里最低的」、「黑糖發糕，花生麻老，我超愛啊…而且，家裡過年拜拜必備」、「年節很難不肥啊」。

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(中時新聞網)