2021新春發大財！命理師曝3生肖旺旺來靠這招

農曆春節不少民眾買彩券試手氣，台彩為刺激買氣，今年也加碼開出百萬紅包。今晚要開獎的威力彩，已連槓23期，頭獎上看4.5億，在西門經營彩券行的周老闆表示，一早還未營業，門口已有不少等著投注的民眾，另外，自選號的中獎機率比較低，7成中頭獎都是電腦選號，而13、14是熱門號碼，是開獎的常客。

據《東森新聞雲》報導，在西門町經營彩券行的周老闆指出，今年台彩因應農曆春節，與去年一樣，加碼開出百萬紅包，刺激民眾投注意願。今晚即將開獎的威力彩已連槓23期，頭獎上看4.5億元，周老闆透露，過年買氣一直都很好，再加上有百萬紅包的關係，今早還未營業，就有民眾在門口等待買彩券，因此觀察下來，今年買氣與去年相比，並沒有特別差。

周老闆進一步表示，發現近期熱門號碼分別為48、20、13及14，其中以13、14一直以來都是熱門號，據他的觀察，這兩個號碼是「開獎常客」，經常輪番出現，周老闆也說，買彩券想要中頭獎，若用自選號中獎機率比較低，過去7成會中頭獎的都是電腦選號。

另外，周老闆說，每年過年期間推出期間限定刮刮樂也很受民眾歡迎，尤為2000、1000元的中獎率又比較高、獎項也很好，數量相較於少，因此很快就完售，預估初二就會被搶購完畢。

(中時新聞網)