聯合國核子監察機構國際原子能總署（IAEA）今天表示，伊朗已開始生產鈾金屬，再度違反德黑蘭當局2015年與世界列強簽署的核協議。

伊朗早前警告美國拜登政府，想挽救核協議的期限將至，值此之際，伊朗作出最新違反協議的舉動。

法新社報導，總部位於奧地利維也納的國際原子能總署8日發表聲明證實，伊朗「在伊斯法罕（Esfahan）的燃料板製造廠（Fuel Plate Fabrication Plant）提煉出3.6克的鈾金屬」。

聲明又說，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）已通知成員國，伊朗最近又違反了核協議。

伊朗上個月曾說，德黑蘭正在進行鈾金屬生產研究，目的是提供德黑蘭研究反應爐的高階燃料；因此，伊朗上述違反規定的舉動在各界預料之中。

但由於鈾金屬可用來製造核武器，讓這項議題變得相當敏感。

伊朗2015年與美國、中國、俄羅斯、德國、法國與英國簽下歷史性核協議，內容含一項15年禁令，禁止「生產或取得鈽、鈾金屬或相關合金」。

此外，核協議還規定，伊朗10年後將獲准從「小量」開始研究鈾金屬生產，但前提是要締約方同意。

伊朗一個月前宣布，伊朗擬將濃縮鈾純度提高到20%，遠超過核協議訂定的3.67%上限，但仍不足以製造原子彈。

(中央社)