大陸人氣男星于笑，出道至今演出多部戲劇，靠著帥氣外型與精湛演技，深受粉絲喜愛，不過去年底卻透露罹患白血病，目前接受治療三個多月的他，透過微博分享近況，表示仍未找到與自己合適的骨髓配對，期盼早日有奇蹟發生。

于笑去年11月罹患白血病，無奈表示命運跟他開了天大玩笑，隨後開始於醫院進行著第一階段化療，積極治療後病情逐漸好轉，改以口服化療藥，並且定期回醫院檢查就可，不過日前(2日)在微博分享病況時，他表示療程後恢復狀況不錯，也已經完成骨髓登記，不過卻始終沒找到與自己合適的骨髓配對，強調並非完全沒有希望，目前唯一能做的就是祈禱有奇蹟發生，也希望能早日康復，重新站在攝影機前拍戲。

于笑透露病情逐漸好轉。（圖／演員于笑微博）

于笑坦言做化療讓身體極度不舒服，接著在PO文中曬出2張在醫院的照片，寫道：「昨天腰穿今天化療，治療節奏很緊湊，好處就是可以在過年前出院，不用在醫院過年」，粉絲看到他的近況後，也紛紛留言打氣：「加油加油！期待早日康復」、「加油！希望能看到你的作品」、「笑哥照顧好自己啊 ，好好聽醫生的」，期盼他能早日有新作品推出。

于笑出道至今12年，演出《山海情》、《有種你愛我》、《除暴》等膾炙人口的作品，因為多是扮演經典的配角角色，讓他有著「最強綠葉」的封號。

(中時新聞網)