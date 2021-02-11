今天是除夕，新北市長侯友宜特地前往新北市立聯合醫院三重院區慰勞（戴上容攝）

今天是除夕，新北市長侯友宜特地前往新北市立聯合醫院三重院區慰勞，為留守的醫護人員加油打氣，並親手致贈紅包感謝給為民服務的同仁。侯友宜說，年節期間，醫護人員犧牲和家人的相處時間，24小時輪班提供市民醫療服務，醫護人員辛苦了。

侯友宜表示，疫情期間，新北聯醫即展開防疫超前部署，召集院內各單位啟動應變措施，全力配合政府防疫政策，隨時掌控疫情動態，團隊合作與分工，讓防疫工作更有效率，充分展現公立醫院的使命感。

侯友宜說，年節期間，防疫工作不能間斷，醫護人員不像一般民眾可以好好休假，犧牲和家人的相處時間，24小時輪班提供市民醫療服務，守護大家的健康，因為有醫療人員犠牲奉獻，才能有優質醫療照護環境，非常感謝過年期間所有辛苦值班的同仁，也祝福大家新年快樂，希望每個人都能平安健康。

新北聯醫院長項正川表示，過去一年來，新北聯醫服務了近43萬人次的門診、超過5萬人次的急診及近9千人次的住院，年節期間急診全天候不打烊外，初三起加開春節特別門診。新北聯醫仍將本著提供完善的全人醫療精神，為持續提升醫療品質，塑造新北市民首選的區域醫院而全力以赴。

侯友宜呼籲，國際疫情仍然嚴峻，民眾仍須持續配合防疫措施，落實良好衛生習慣、搭乘大眾運輸戴口罩，勤洗手，保持社交距離，保護自己也保護別人，好好守護國內這得來不易的防疫成績。

(中時 )