疫苗施打遙遙無期？柯文哲：民進黨轉移焦點能力強 不怕成執政壓力。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫苗何時可以施打，中央遲遲未給出答案，民眾心中擠滿不安，北市長柯文哲上節目就忍不住大酸，民進黨因為轉移焦點的能力很強，所以根本不會擔心疫苗議題會成為執政壓力，柯今日上午受訪時，再度強調「自己只是講實話而已」。

柯文哲日前在節目專訪時提到，新冠疫苗一定是美國自己打完後，才會給台灣施打，雖然國人一定會不高興，但執政黨很擅長轉移焦點，所以根本不用擔心，並笑稱只要自己不要變成民進黨轉移焦點的目標就好了。

柯文哲也表示，中央過去1年多防疫做得很好，在成功的基礎上撐半年，目前雖然只要再撐半年就可以打疫苗，但要給2300萬人口70％以上的人施打，技術上還是要先準備。

柯文哲強調，未來哪種疫苗能進口台灣，這不是我們單方面可以決定的，要尊重感染科和公衛專家的判斷，以國家立場來說，要讓疫苗發揮最大功效，就是要讓醫療人員、公共運輸人員和第一線處理民眾各項事務的人員，要依照科學決定專業處理。

(中時 )