高雄市旗山警分局日前接獲民眾報案，指旗山區旗南二路上有違規停車，員警到場處理並欲盤查車主時，駕駛張男（40歲）不但拒絕，還駕車想逃，甚至開車衝撞警察、下車攻擊員警等，造成執法的陳姓警員手部受傷、警車毀損，所幸在路過民眾協助及陳姓員警負傷仍奮力壓制下，張男仍就逮。

警方調查，張男除背負3個通緝外，另於去年2月間在屏東偷車，再將其他贓車車牌掛在這輛車上行駛想規避查緝，他衝撞員警想逃失敗被逮時，警方再從其車上搜出安非他命等毒品，全案已依毒品、妨害公務等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

針對該案，旗山分局也表示，為了保護執法員警安危，立法院已於去年底三讀通過刑法第135、136條妨害公務修正案，今年1月20號總統公布後施行，刑責大幅提昇，以張男的案子為例，符合「駕駛動力交通工具或是攜帶凶器襲警」，判刑將從6個月起跳，最重可達5年，且無法易科罰金必須入監服刑，盼能讓想挑戰人民保母執法公權力的民眾有所警惕。

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(中時新聞網)