大聯盟官網報導，波士頓紅襪隊即將簽下日籍投手澤村拓一，價碼是2年240萬美元，但還有一些細節必須確認，因此球團尚未對外宣布。右投的澤村將被設定在比賽後段登板，以保住球隊的領先優勢。

32歲的澤村拓一最快球速可達90餘哩，還有快速指叉球做武器，擔任短局數投手應可勝任。過去紅襪的日籍後援投手有上原浩治、岡島秀樹、田澤純一，對球隊都有顯著貢獻。

澤村拓一去年在老東家日職讀賣巨人隊並不得意，一度被降入三軍調整，後來被交易至千葉羅德海洋隊，後援出賽22場，自責分率僅1.71，重新獲得肯定，也成為他挑戰大聯盟的動力。

澤村拓一在日職9個球季共出賽352場，包括88場先發，平均自責分率2.77；也曾有2年擔任巨人隊的終結者，拿下73次救援成功。由於紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）尚未決定終結者人選，新球季也有可能先讓幾名投手輪流上陣，看誰的表現最佳再決定。

無論如何，澤村拓一在這個時候加盟紅襪隊，時間點算是很正確，也比較能得到重用。

(中時 )